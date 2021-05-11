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Шейх: Закят аль-фитр рекомендуется выплатить в размере 5-10 манатов на человека

Шейх: Закят аль-фитр рекомендуется выплатить в размере 5-10 манатов на человека "За каждого члена семьи мусульманин, имеющий возможность, должен выплатить закят аль-фитр нуждающимся семьям"
Религия
11 мая 2021 г. 12:42
Шейх: Закят аль-фитр рекомендуется выплатить в размере 5-10 манатов на человека

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

"В этом году праздник Рамазан отмечается 13 мая. Время закят аль-фитра, одного из важных актов поста, наступает в последний день месяца Рамазан — после предпраздничной вечерней молитвы".

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"Согласно фетве Совета газиев, закят аль-фитр рекомендуется выплачивать в размере 5-10 манатов на человека. За каждого члена семьи мусульманин, имеющий возможность, должен выплатить закят аль-фитр нуждающимся семьям", - подчеркивается в тексте.

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Версия на азербайджанском языке Şeyx: "Adambaşına 5-10 manat arası fitrə zəkatının verilməsi tövsiyə olunur"

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