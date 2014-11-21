Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде посетит Иран

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 22 ноября делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Исламом Аллахшукюр Пашазаде отбудет в Исламскую Республику Иран. Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Целью визита является участие на международной конференции на тему "Взгляд исламских ученых на экстремизм и такфиризм", которая пройдет 23-24 ноября в иранском городе Гум.

Как сообщили в УМК, на посвященном актуальной теме мероприятии, организованном влиятельным религиозным деятелем Аятоллахом аль-Узма Насир Макарим Ширази в Научном центре города Гум, примут участие известные ученые исламского мира.

Председатель УМК выступит на мероприятии с докладом.