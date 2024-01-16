Шейх уль-ислам принял делегацию Управления мусульман Грузии

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с делегацией, возглавляемой главой Управления мусульман Грузии и председателем Высшего религиозного совета, шейхом Фаигом Набиевым.

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с делегацией, возглавляемой главой Управления мусульман Грузии и председателем Высшего религиозного совета, шейхом Фаигом Набиевым.

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Аллахшукюр Пашазаде выразил уверенность в том, что новое руководство Управления мусульман Грузии будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских отношений между двумя странами.

Фаиг Набиев в свою очередь отметил, что возглавляемая им организация заинтересована в дальнейшем развитии связей между двумя дружественными соседними странами, и готова приложить для этого усилия.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и других актуальных вопросах, членам делегации были вручены памятные подарки.