Шейх уль-ислам принял делегацию Управления мусульман Грузии

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с делегацией, возглавляемой главой Управления мусульман Грузии и председателем Высшего религиозного совета, шейхом Фаигом Набиевым.
Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа.
Аллахшукюр Пашазаде выразил уверенность в том, что новое руководство Управления мусульман Грузии будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских отношений между двумя странами.
Фаиг Набиев в свою очередь отметил, что возглавляемая им организация заинтересована в дальнейшем развитии связей между двумя дружественными соседними странами, и готова приложить для этого усилия.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и других актуальных вопросах, членам делегации были вручены памятные подарки.