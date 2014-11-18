Шейх-уль-Ислам: Недопустимо, чтобы наша молодежь привлекалась к участию в войнах в других странах

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "Недопустимо, чтобы наши молодые люди, попавшись на соблазны, привлекались к участию в войнах, происходящих в других странах в рамках идеологических противостояний". Как сообщает Report, об этом заявил глава УМК Шейх-уль-Ислам Аллахшюкюр Пашазаде по итогам завершившейся сегодня в Баку международной конференции, посвященной вопросам религиозной толерантности.

Он призвал объединить усилия для воспитания подрастающего поколения в более здоровой духовной среде, укрепить усилия по борьбе с терроризмом, радикализмом и экстремизмом. "Только таким образом мы сможем сохранить стабильность и единство нашего мультикультурного и многоконфессионального мира", - заявил Шейх-уль-Ислам.

Он отметил, что завершившаяся сегодня в Баку конференция позволит выйти на новый уровень сотрудничества в предотвращении таких явлений как ксенофобия и экстремизм.

"В Азербайджане во все времена придавалось большое значение национальным и общечеловеческим ценностям, и слава Всевышнему, что сегодня наша страна в центре внимания мира благодаря не только своим экономическим, политическим и дипломатическим успехам, но и образцовым религиозно-нравственным отношениям в общественной жизни", - заявил глава УМК.

Напомним, в конференции, организованной Управлением Мусульман Кавказа (УМК) и офисом-координатором проектов в Баку, приняли участие более 100 участников из 11 стран мира, в том числе представители государственных ведомств, УМК, международных организаций, парламента, религиозных общин и НПО.