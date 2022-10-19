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Шейх-уль-ислам: Мы полны решимости активно участвовать в реализации решений ОТГ

Шейх-уль-ислам: Мы полны решимости активно участвовать в реализации решений ОТГ Мы полны решимости активно участвовать в реализации решений, принятых на уровне Организации тюркских государств (ОТГ).
Религия
19 октября 2022 г. 16:42
Шейх-уль-ислам: Мы полны решимости активно участвовать в реализации решений ОТГ

Мы полны решимости активно участвовать в реализации решений, принятых на уровне Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на 3-й встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ в Баку.

По его словам, Организация тюркских государств принимает исторические решения, разрабатывает концепцию "Тюркский мир - 2040 год", проводит большую работу по активному продвижению общих ценностей тюркской культуры во всем мире:

"Именно ценные усилия наших глав государств дали толчок к реализации духовного единства религиозных лидеров. Мы полны решимости активно участвовать в реализации решений, принятых на уровне Организации тюркских государств. Спасибо генеральному секретарю Багдаду Амраеву за поддержку в создании Совета руководителей мусульманских религиозных управлений, организации их третьей встречи в Баку и Шуше”.

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Версия на азербайджанском языке Şeyxülislam: “TDT-nin qərarlarının həyata keçirilməsində fəal iştirak etmək əzmindəyik”

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