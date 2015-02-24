Аллахшукюр Пашазаде: Все влиятельные личности исламского мира должны объединиться

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Все влиятельные личности исламского мира должны объединиться, чтобы предотвратить кровопролитие среди мусульман, которые называют друг друга неверными". Как сообщает Report, об этом заявил Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время своего выступления на международной конференции под названием "Борьба против терроризма", организованной Всемирной исламской лигой в Саудовской Аравии.

А.Пашазаде с чувством сожаления отметил, что сегодня в мире мусульмане проливают кровь друг друга.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что азербайджанский народ также сталкивался с террором, и довел до внимания участников конференции информацию о самой страшной трагедии 20 века - Ходжалинском геноциде, как ярком примере армянского экстремизма и терроризма.

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги, шейх Абдалла бен Абдель Мухсин ат-Турки, коснувшись актуальности темы конференции, особо подчеркнул, что терроризм является угрозой для всего мира, и для борьбы с ним, наряду с международной общественностью, должны объединиться представители всех религий.

