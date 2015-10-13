Шейх-уль-ислам Аллахшюкур Пашазаде сделал предупреждение религиозным деятелям

Баку. 13 октября REPORT.AZ/ Важно, чтобы религиозные деятели во время своих проповедей прививали патриотические чувства, а также недопустимо проводить пропаганду национальной дискриминации, в том числе между конфессиями.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии в Управлении мусульман Кавказа заявил председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшюкур Пашазаде. Он отметил, что контроль по данному вопросу будет усилен и допустившие ошибки будут наказаны в соответствующей форме.

Председатель УМК также сообщил, что после месяца Мухаррам начнут функционировать курсы усовершенствования религиозных деятелей.

Шейх-уль-ислам дал информацию о создании этической комиссии в составе совета казиев УМК. Он подчеркнул, что если в работе религиозных деятелей будут выявлены факты несоблюдения религиозно-этических норм, комиссия вынесет заключение в связи с этим: "Это заключение будет важным условием при приеме на работу".