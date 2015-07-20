 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетит Таджикистан

    Он примет участие в международной конференции сказал: Ислам против религиозного экстремизма и терроризма

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 21 июля отправится в столицу Таджикистана Душанбе. Об этом сообщили Report в пресс-службе УМК.

    Целью визита является участие в международной конференции "Ислам против религиозного экстремизма и терроризма", которая пройдет 22-23 июля в Душанбе.

    На конференции ожидается участие известных богословов, теологов, руководителей традиционных религиозных общин.

    Председатель УМК А.Пашазаде, который посетит Душанбе по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, выступит с докладом на международной конференции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi