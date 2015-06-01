Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Мы должны сохранить в Азербайджане суннитско-шиитское братство

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане сунниты и шииты молятся в одной мечети. Мы должны сохранить это братство. Мы должны остановить лиц, которые пытаются разжечь рознь между этими течениями". Как сообщает Report, это этом заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК добавил, что сегодня Азербайджан стремительно меняется, занимает передовые позиции среди мощных государств: "Развиваются не только города и районы, но и образ жизни людей. Растет мировоззрение и знания нашей молодежи. Религиозные деятели не могут остаться в стороне от этого развития. Ахунды и имамы должны стараться расширить свое мировоззрение и знания”.