СГБ: За последний год предотвращена деятельность 7 незаконных религиозных общин, выдворены 12 экстремистов

© Report/ Elchin Murad

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день Служба государственной безопасности (СГБ) вместе с соответствующими органами проводит последовательную и систематическую работу по предотвращению экстремистских и радикальных тенденций в стране".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Организация и значимость совместной деятельности в борьбе с религиозным радикализмом" сказал начальник отдела Службы государственной безопасности Суад Махмудов.

По его словам, СГБ координирует открытые и секретные методы борьбы с силами, превратившимися в источники радикализма, прибегает к оперативно-поисковым и правовым мероприятиям.

С.Махмудов отметил, что в результате мероприятий, проводимых совместно с министерством внутренних дел, за последний год удалось предотвратить деятельность семи управляемых из-за рубежа незаконных религиозных общин, с помощью Государственной миграционной службы были выдворены из страны 12 иностранных экстремистов, в ходе совместной работы с Государственной погранслужбой при возвращении в Азербайджан были задержаны и переданы следственным органам 20 экстремистов, участвовавших в конфликтах за рубежом.

С.Махмудов добавил, что на сегодняшний день государство имеет право на то, чтобы подходить к связанным с религией вопросам не просто с призмы прав человека и национально-духовных ценностей, но и с точки зрения безопасности: "Хотя религия и отделена от государства, государство несет прямую ответственность за религиозную ситуацию в стране и безопасность граждан".