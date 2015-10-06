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    ​Семьям скончавшихся при совершении Хаджа азербайджанских паломников выдадут компенсацию

    Управление мусульман Кавказа обнародовало сумму компенсации

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Семьям скончавшихся в этом году при совершении Хаджа азербайджанских паломников выдадут компенсацию.

    Об этом, отвечая на запрос Report, заявили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

    Как сообщили из УМК, семье каждого скончавшегося паломника выдадут 6 тыс. манатов: "В ближайшие дни компенсация будет выдана семьям скончавшихся".

    Отметим, что во время последнего паломничества скончались 60-летний Фахраддин Зейналов, 57-летняя Кяклик Асланова и 79-летний Азизага Ширинов.  

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