​Семьям скончавшихся при совершении Хаджа азербайджанских паломников выдадут компенсацию

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Семьям скончавшихся в этом году при совершении Хаджа азербайджанских паломников выдадут компенсацию.

Об этом, отвечая на запрос Report, заявили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщили из УМК, семье каждого скончавшегося паломника выдадут 6 тыс. манатов: "В ближайшие дни компенсация будет выдана семьям скончавшихся".

Отметим, что во время последнего паломничества скончались 60-летний Фахраддин Зейналов, 57-летняя Кяклик Асланова и 79-летний Азизага Ширинов.