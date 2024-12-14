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Секретарь Ватикана по связям с государствами прибыл с визитом в Баку

Секретарь Ватикана по связям с государствами прибыл с визитом в Баку Секретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Азербайджан с трехдневным визитом.
Религия
14 декабря 2024 г. 03:18
Секретарь Ватикана по связям с государствами прибыл с визитом в Баку

Секретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Азербайджан с трехдневным визитом.

Как передает Report, об этом сообщил официальный информационный портал Святого Престола Vatican News.

Отмечается, что основная цель визита — благословение места и закладка первого камня новой церкви святого Иоанна Павла II в Баку. Храм будет построен на улице А.М. Шарифзаде в Ясамальском районе столицы.

Официальная программа начнется 14 декабря. В рамках визита в Азербайджан архиепископ Галлахер проведет встречи с главой МИД Джейхуном Байрамовым, председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде и местными религиозными деятелями.

Секретарь Святого Престола также возглавит богослужение в Церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Vatikanın dövlətlərlə əlaqələr üzrə katibi Bakıya səfərə gəlib

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