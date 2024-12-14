Секретарь Ватикана по связям с государствами прибыл с визитом в Баку

Секретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Азербайджан с трехдневным визитом.

Секретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Азербайджан с трехдневным визитом.

Как передает Report , об этом сообщил официальный информационный портал Святого Престола Vatican News.

Отмечается, что основная цель визита — благословение места и закладка первого камня новой церкви святого Иоанна Павла II в Баку. Храм будет построен на улице А.М. Шарифзаде в Ясамальском районе столицы.

Официальная программа начнется 14 декабря. В рамках визита в Азербайджан архиепископ Галлахер проведет встречи с главой МИД Джейхуном Байрамовым, председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде и местными религиозными деятелями.

Секретарь Святого Престола также возглавит богослужение в Церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку.