Сеймур Насиров: В Азербайджане все еще есть армянские церкви, хотя армяне уничтожили азербайджанские памятники

Несмотря на массовые убийства и кровопролитие азербайджанцев со стороны армян и разрушение практически всех исторических и религиозных памятников Азербайджана на оккупированных территориях на протяжении последних 30 лет, Азербайджан бережно сохраняет армя

Несмотря на массовые убийства и кровопролитие азербайджанцев со стороны армян и разрушение практически всех исторических и религиозных памятников Азербайджана на оккупированных территориях на протяжении последних 30 лет, Азербайджан бережно сохраняет армянские церкви.

Как передает Report, об этом заявил советник Генерального секретариата всемирных органов фетвы Сеймур Насиров на пленарном заседании "Пересечение колониализма, нового империализма и исламофобии: исторические и современные перспективы".

По его словам, это не случайность, что первая международная конференция по вопросам исламофобии проходит именно в Азербайджане.

"Все религии на самом деле призывают к миру и братству, но, к сожалению, из-за личных интересов некоторых людей этого сложно достичь, что приводит к новым поводам для ненависти к мусульманам",- сказал он.

Рассказывая об истории ислама, С.Насиров сказал: "Один из французских мыслителей сказал, что невозможно подчинить себе мусульман, потому что они привержены религии, вере и судьбе".

Он также отметил, что в мусульманском мире христиане всегда жили в мире и безопасности.

По его словам, последователи ислама должны объединиться и продвигать идеи любви к человечеству и мусульманам, чтобы избежать исламофобии.