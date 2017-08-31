Сегодня заменили покрывало Каабы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В городе Мекка Саудовской Аравии заменили покрывало Каабы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, покрывало было соткано в Мекке из чистого шелка и золота 150-ю людьми в течение 10-ти месяцев.

Покрывало заменили на новое, длина которого 47 метров, ширина 657 кв. метров.

Процесс замены старого покрывала на новое длится несколько часов. Для изготовления покрывала Каабы используется около 700 кг чистого шелка и 120 кг золота и серебра. На покрывале из золота и серебра вышиваются аяты и молитвы.

Новое покрывало Каабы обошлось примерно в 6 млн долларов. Прежнее покрывало моют в воде Зам-Зама, а затем отправляют для демонстрации в мусульманские страны, музеи и дарят некоторым главам государств.