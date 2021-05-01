Сегодня в Азербайджане первая ночь Гадр

Сегодняшняя ночь - первая ночь предопределения (Лейлят аль-кадр, Ахъя, Гадр) месяца Рамазан в Азербайджане.

Сегодняшняя ночь - первая ночь предопределения (Лейлят аль-кадр, Ахъя, Гадр) месяца Рамазан в Азербайджане.

Как сообщает Report, первая ночь Лейлят аль-кадр приходится в ночь с 1 на 2 мая.

Вторая ночь предопределения приходится на 3 мая, третья - 5 мая, а последняя - 9 мая.

Ночь Лейлят аль-кадр - это ночь, когда был ниспослан священный Коран.

Коран ниспосылался пророку Мухаммеду частями в течение 23 лет и в ночь Гадр он был ниспослан полностью.

Считается, что в ночь аль-кадр с неба спускаются ангелы, чтобы лучше расслышать молитвы людей. Именно поэтому в ночь предопределения принято молиться и просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран.

В связи с пандемией коронавируса в мечетях запрещено проводить ночь Гадр.

Напомним, что 1 число (13 мая) месяца Шавваль - это праздник Фитр (Рамазан).

Месяц Рамазан в Азербайджане начался 14 апреля.