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    Сегодня в Баку вернутся последние две группы азербайджанских паломников

    В настоящее время в Медине осталось 360 паломников

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку вернутся последние две группы азербайджанских паломников, отправившихся в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа.

    Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

    360 из отправившихся в Хадж паломников сейчас находятся в городе Медине: "Сегодня будут осуществлены два последних авиарейса, которые доставят паломников. Если не будет задержек, один из самолетов вылетит в 13:10, второй – в 15:10 по бакинскому времени. С учетом большого числа приезжающих, груза задержки - нормальное явление".

    Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправились 900 паломников. Они начали возвращаться в Азербайджан 12 сентября.

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