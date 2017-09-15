Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку вернутся последние две группы азербайджанских паломников, отправившихся в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа.

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

360 из отправившихся в Хадж паломников сейчас находятся в городе Медине: "Сегодня будут осуществлены два последних авиарейса, которые доставят паломников. Если не будет задержек, один из самолетов вылетит в 13:10, второй – в 15:10 по бакинскому времени. С учетом большого числа приезжающих, груза задержки - нормальное явление".

Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправились 900 паломников. Они начали возвращаться в Азербайджан 12 сентября.