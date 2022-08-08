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Сегодня день Ашура

Сегодня день Ашура Сегодня в Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.
Религия
8 августа 2022 г. 00:00
Сегодня день Ашура

Сегодня в Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.

Как сообщает Report, в этот день в 6 мечетях и святынях, а также в 8 медицинских учреждениях страны пройдет акция по сдаче крови, которая начнется с 09:00.

Кровь и полученные из крови препараты будут направлены на лечение больных гемофилией, талассемией и других больных, нуждающихся в крови.

Отметим, что по календарю Хиджри месяц Мухаррам начался 30 июля. В первые два месяца календаря Хиджри (в месяцы Мухаррам и Сафар) свадьбы в большинстве регионов Азербайджана не проводятся.

Месяц Мухаррам завершится 28 августа, после чего начнется месяц Сафар, который продлится до 26 сентября.

Фото: Мирза Ализаде

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Aşuradır

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