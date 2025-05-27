Саид Аалла: Исламофобия во Франции в последние годы достигла тревожных масштабов

10:34 В последние годы исламофобия во Франции достигла тревожных масштабов.

Исламофобия во Франции в последние годы достигла тревожных масштабов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Страсбургской соборной мечети Саид Аалла на панельной сессии в рамках проходящей в Баку международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков, разрушение стигм".

По его словам, агрессия против мусульман стала риторикой правых сил во Франции:

"Политики тоже не остались в стороне, и демонстрировали агрессию под видом свободы слова. Во время президентских выборов 2017 года во Франции слово "сепаратизм" вошло в лексикон правых партий. Тем самым начался новый этап".

Аалла отметил, что к мусульманам постоянно относятся с подозрениями: "Во Франции принят закон против сепаратизма в школах. Детям запрещено носить чадру в колледжах и лицеях, родителям, которые забирают их, также запрещено носить хиджаб. В некоторые места вход мусульманам запрещен. После 11 сентября во Франции участились случаи агрессии по отношению к мусульманам".