Сахар Азиз: Во Франции есть акторы, которые спонсируют антиисламские законы

Во Франции действуют акторы, которые спонсируют принятие антимусульманских законов и осуществление действий, направленных против них.

Во Франции действуют акторы, которые спонсируют принятие антимусульманских законов и осуществление действий, направленных против них.

Как передает Report, об этом заявила профессор юриспруденции и исследователь вопросов социальной справедливости в юридической школе Ратгерского университета Сахар Азиз на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

Комментируя принятый во Франции закон, запрещающий ношения хиджаба в общественных местах, С.Азиз сказала: "Это довольно оскорбительно - контролировать решения, которые принимают женщины и делать это за них".

По словам Азиз, исламофобия во Франции растет, и это в первую очередь связанно со сложными взаимоотношениями страны с ее бывшими колониями - Алжиром и другими странами. "Это проблема не одного дня, она объясняется глубокими историческими причинами", - сказала профессор.

"Мусульмане подвергаются разным формам дискриминации: кто-то не может получить работу, кто-то - позволить себе обучение",- сказала она, добавив, что у многих людей есть предрассудки в отношении мусульман.