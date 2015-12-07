Сабир Гусейнли: Мечеть "Гейдар" откроется для молитв до конца этого года

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Мечеть "Гейдар", построенная на территории Бинагадинского района города Баку, откроется для молитв до конца этого года.

Об этом в заявлении Report сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа, ректор Бакинского исламского университета, председатель управления комплекса мечети "Гейдар", созданного при исполнительной власти города Баку, Сабир Гасанли.

Он отметил, что первая пятничная молитва в мечети состоялась 27 ноября этого года: "Первая пятничная молитва в мечети была совершена при участии представителей 52 государств, приехавших в Азербайджан для участия в мероприятии ИСЕСКО. Мечеть откроется до конца этого года".

По словам С.Гасанли, в мечети "Гейдар" одновременно смогут молиться 5000-7000 верующих.

С.Гасанли подчеркнул, что конкретного имама или ахунда мечети нет, для совершения пятничной молитвы каждую неделю будет приглашен один ахунд.