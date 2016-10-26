С заключенными провели просветительскую беседу о свободе совести и вероисповедания

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Пенитенциарная служба министерства юстиции совместно с Госкомитетом по работе с религиозными структурами провела в исправительных учреждениях №2, 9 и 17 мероприятие на тему "Наша религия - наша духовность" ("Dinimiz mənəviyyatımızdır").

Как сообщили Report из пресс-службы структуры, на мероприятии присутствовали ответственные сотрудники Управления организации воспитательной работы Пенитенциарной службы и Госкомитета по работе с религиозными структурами.

Выступивший первый заместитель председателя госкомитета Сайяд Салахлы отметил о проведении с заключенными просветительских бесед о свободе совести и вероисповедания. Он рассказал о запретах в религии, и подчеркнул, что модель толерантности и мультикультурализма в Азербайджане служит примером для всего мира.