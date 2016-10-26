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    С заключенными провели просветительскую беседу о свободе совести и вероисповедания

    В исправительных учреждениях №2, 9 и 17 прошло мероприятие на тему Наша религия - наша духовность

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Пенитенциарная служба министерства юстиции совместно с Госкомитетом по работе с религиозными структурами провела в исправительных учреждениях №2, 9 и 17 мероприятие на тему "Наша религия - наша духовность" ("Dinimiz mənəviyyatımızdır").

    Как сообщили Report из пресс-службы структуры, на мероприятии присутствовали ответственные сотрудники Управления организации воспитательной работы Пенитенциарной службы и Госкомитета по работе с религиозными структурами.

    Выступивший первый заместитель председателя госкомитета Сайяд Салахлы отметил о проведении с заключенными просветительских бесед о свободе совести и вероисповедания. Он рассказал о запретах в религии, и подчеркнул, что модель толерантности и мультикультурализма в Азербайджане служит примером для всего мира.

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