Оплату следует производить только в долларах США

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается прием документов на паломничество Хадж.

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В этом году цены на совершение паломничества Хадж установлены в размере 3500-4500 долларов США.

Оплату следует производить только в долларах США. Выделенная квота составляет 1500 человек.

При сравнении цен на совершение паломничества Хадж за последние пять лет выявляется изменение, т.е. повышение цен.

Отметим, что в этом году цены при пересчете на национальную валюту по существующему курсу составляют 5500 манатов и 7000 манатов соответственно.