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    В Азербайджане начинается прием документов на паломничество Хадж

    Оплату следует производить только в долларах США

    Оплату следует производить только в долларах США

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается прием документов на паломничество Хадж.

    Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

    В  этом году цены на совершение паломничества Хадж установлены в размере 3500-4500 долларов США. 

    Оплату следует производить только в долларах США. Выделенная квота составляет 1500 человек. 

    При сравнении цен на совершение паломничества Хадж за последние пять лет выявляется изменение, т.е. повышение цен.

    Отметим, что в этом году цены при пересчете на национальную валюту по существующему курсу составляют 5500 манатов и 7000 манатов соответственно.

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