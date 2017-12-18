С будущего года в Азербайджане религиозные деятели будут получать зарплату

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "С будущего года при посредничестве Фонда поощрения духовных ценностей работающие в мечетях религиозные деятели будут получать зарплату в официальной форме".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в настоящее время обсуждается сумма оклада и кому ее будут выплачивать: "Главное то, что назначенные Управлением мусульман Кавказа в мечети имамы, имам-наибы и представители других подобных должностей по представлению управления будут получать зарплату".

Председатель комитета сообщил, что выдача зарплат имеет большое общественно-политическое значение: "В ближайшие дни будут обнародованы члены и руководство Совета попечителей Фонда поощрения духовных ценностей. Я считаю, что фонд начнет работать с января. С февраля религиозные деятели смогут получать зарплату".