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Руководители религиозных общин США посетят освобожденные территории

Руководители религиозных общин США посетят освобожденные территории "Армяне совершили акты вандализма на наших освобожденных землях. Были раскопаны могилы, извлечены останки, мечети использовались как хлев. В Карабахе уничтожены или арменизированы, можно сказать, все религиозные очаги, образцы материальной культуры".
Религия
25 октября 2021 г. 16:48
Руководители религиозных общин США посетят освобожденные территории

"Армяне совершили акты вандализма на наших освобожденных землях. Были раскопаны могилы, извлечены останки, мечети использовались как хлев. В Карабахе уничтожены или арменизированы, можно сказать, все религиозные очаги, образцы материальной культуры".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхуль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с группой руководителей религиозных общин из американского города Лос-Анджелес.

Председатель УМК отметил, что азербайджанская армия под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши оккупированные земли. Сегодня Карабах свободен и там вновь возрождается жизнь.

"Азербайджан вернул тела армянских военнослужащих в ходе 44-дневной войны. Однако Армения до сих пор не вернула тела азербайджанцев, погибших в Первой Карабахской войне. Это еще один наглядный пример армянской натуры. Армянская сторона всегда пыталась внушить всему миру, что они окружены мусульманскими странами и находятся здесь под давлением. Таким образом, Армения хотела скрыть суть оккупации Карабаха и представить войну как христианско-мусульманский конфликт. Однако эта их попытка провалилась", - подчеркнул шейхуль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Информируя гостей о царящей в Азербайджане атмосфере религиозной толерантности, председатель УМК отметил, что мультикультурализм - это образ жизни нашего народа: "В нашей стране люди всех религий живут в условиях мира, спокойствия. Сегодня президент Ильхам Алиев успешно продолжает и развивает политику мультикультурализма, заложенную великим лидером Гейдаром Алиевым в Азербайджане. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы люди различных вероисповеданий могли жить в комфорте, отправлять религиозные обряды. Это государственная политика в нашей стране".

С удовлетворением говоря о религиозной толерантности в Азербайджане, руководители религиозных общин нашей страны отметили, что здесь существует гармония религиозно-культурного разнообразия. "Мы радуемся успехам Азербайджана. В этом успехе есть и наша доля. Азербайджан – наш дом. Мы вместе работаем, чтобы защитить этот дом, добиться еще большего успеха", - отмечалось в выступлениях.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, гости подчеркнули, что расценивают существующую в нашей стране религиозную гармонию, как факт, заслуживающий одобрения.

"Выражаем признательность за подробную информацию о реалиях Карабаха. Порой эти реалии не освещаются должным образом в мировых СМИ. Поэтому очень важно объективно донести эту информацию до мирового сообщества", - отметили гости.

Отметим, что в рамках визита в Азербайджан гости посетят также Карабах для ознакомления с фактами армянского вандализма.

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Версия на английском языке US religious leaders to visit Azerbaijan’s liberated territories
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın dini icma rəhbərləri azad olunan ərazilərə səfər edəcəklər

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