Руководители религиозных конфессий в Азербайджане посетили могилу Гейдара Алиева

Руководители религиозных конфессий в Азербайджане посетили могилу Гейдара Алиева

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий и религиозные деятели в Азербайджане посетили могилу архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно

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Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий и религиозные деятели в Азербайджане посетили могилу архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева Как сообщает Report, религиозные руководители прочитали молитвы за упокой души великого лидера, возложили цветы. Религиозные деятели также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Фото Leaders of religious denominations in Azerbaijan visit Heydar Aliyev's grave