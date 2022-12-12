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Руководители религиозных конфессий в Азербайджане посетили могилу Гейдара Алиева

Руководители религиозных конфессий в Азербайджане посетили могилу Гейдара Алиева Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий и религиозные деятели в Азербайджане посетили могилу архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно
Религия
12 декабря 2022 г. 14:51
Руководители религиозных конфессий в Азербайджане посетили могилу Гейдара Алиева

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, руководители религиозных конфессий и религиозные деятели в Азербайджане посетили могилу архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева

Как сообщает Report, религиозные руководители прочитали молитвы за упокой души великого лидера, возложили цветы.

Религиозные деятели также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

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Версия на английском языке ФотоLeaders of religious denominations in Azerbaijan visit Heydar Aliyev's grave
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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