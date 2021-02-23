Руководители религиозных конфессий обратились к мировой общественности

Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"Мы, руководители религиозных конфессий Азербайджана, в канун 29-й годовщины Ходжалинского геноцида, являющегося одной из самых кровопролитных трагедий ХХ века и тягчайшим военным преступлением, обращаемся к мировой общественности. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при участии личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, атаковали осажденный город Ходжалы и с особой жестокостью убили 613 человек, не пощадив детей, стариков и беременных женщин.

Город Ходжалы был подвергнут бомбардировке из тяжелых орудий, 150 человек пропали без вести, 1 275 человек были взяты в плен и подвергнуты жестоким пыткам. Кульминацией зверств, совершенных армянской армией, стал Ходжалинский геноцид, являющийся тягчайшим преступлением против человечности.

27 сентября 2020 года Армения начала крупномасштабную военную провокацию против Азербайджана. Вооруженные силы Армении предприняли попытку расширить территорию оккупации. В ответ на это Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступление. В 44-дневной Отечественной войне Азербайджан освободил свои земли от оккупации, восстановил территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Доводим до сведения мировой общественности, что Армения не только подвергла оккупации азербайджанские земли, совершила этнические чистки и геноцид, но и учинила геноцид в отношении культурного наследия Азербайджана. Как отметили зарубежные наблюдатели, на территориях, подвергшихся оккупации, армяне применяли политику выжженной земли, превратив в руины некогда процветавшие и благоустроенные азербайджанские города, уничтожив исторические, религиозные и культурные памятники общечеловеческой значимости. На оккупированных Арменией территориях Азербайджана были разрушены и разграблены сотни мечетей, храмов и церквей, тысячи захоронений, 706 исторических памятников и музеев, 927 библиотек, 1 107 учебных заведений, 40 тысяч музейных экспонатов. Проводя целенаправленную деятельность по уничтожению исторически существовавшего в Карабахе албанского, мусульманского, православного религиозного и культурного наследия, армянские оккупанты либо уничтожали образцы нашего культурного и духовного наследия, либо фальсифицировали историю. Однако в Баку до сих пор стоит армянская церковь, десятки тысяч наших граждан армянского происхождения живут в Азербайджане в мире и согласии.

К сожалению, в настоящее время политические, общественные и религиозные круги Армении, поддерживая действия армянских террористов и экстремистов в духе фашизма, провоцируют свой народ на новые войны.

Азербайджанские верующие и религиозные деятели чтят светлую память шехидов, отдавших свои жизни во имя восстановления территориальной целостности нашей страны. Да упокоит Всевышний их души! Мы желаем мира и благоденствия всем народам мира. Обращаясь к религиозным лидерам мира, парламентам, ООН и другим международным организациям, международным судам, мы призываем дать юридическую и политическую оценку агрессии и злодеяниям, совершенным Арменией против азербайджанского народа, признать Ходжалинскую трагедию геноцидом.

Как руководители религиозных общин, веками проживающих в Азербайджане в условиях мира и спокойствия, мы выступаем за окончательное установление взаимопонимания между всеми народами Южного Кавказа, всеми людьми независимо от их вероисповедания и языка. Следует положить конец войнам и территориальным притязаниям, распрям, ненависти, религиозной и этнической дискриминации. Все религиозные общины в нашем регионе, особенно Армянская апостольская церковь, должны активно работать в этом направлении, содействовать миру и диалогу, пропагандировать миротворческие и гуманистические идеи.

Да поможет нам Всевышний в этих светлых начинаниях! Аминь!”.

Отметим, что обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и азербайджанский Русской Православной Церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель Албано-удинской христианской общины в Азербайджане Роберт Мобили и глава Общины европейских евреев в Азербайджане Александр Шаровский.