Руководители религиозных конфессий Азербайджана выступили с совместным заявлением

Из 67 мечетей на территории Карабаха 63 сравняли с землей, а остальным трем нанесен серьезный ущерб

Руководители религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением в связи с нашими религиозными памятниками в Карабахе, разрушенными и поврежденными армянскими вандалами.

Представляем текст заявления, поступивший в Report из пресс-службы УМК:

"Мы, руководители мусульманской, православной, албано-удинской и иудейских конфессий в Азербайджане, выражая желание и волю верующих, обращаемся к главам государств и правительств зарубежных стран, руководителям международных организаций, религиозным лидерам и мировой общественности.

После 30-летней борьбы за восстановление территориальной целостности в эти дни трехцветный государственный флаг Азербайджана вновь развевается на Карабахской земле, что означает победу исторической справедливости и стабильности в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Азербайджанское государство и его Президент, Его превосходительство господин Ильхам Алиев, проводя миролюбивую политику, демонстрировали последовательность в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе международного права и резолюций международных организаций. За эти годы политические переговоры не дали результата, резолюции ООН, требующие безоговорочного вывода армянских войск с территорий Азербайджана, не были выполнены. Азербайджанский народ, вынужденный предотвратить дальнейшие военные провокации с армянской стороны, поднялся на Отечественную войну за восстановление своей территориальной целостности, которая завершилась торжеством международного права и справедливости. Среди шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, наряду с мусульманами, есть также христиане и евреи.

Однако мировая общественность должна знать, что Армения не только осуществляла против Азербайджана этническую чистку, геноцид и оккупацию, на протяжении многих лет она проводила агрессивную политику против отличающегося своим разнообразием культурного и духовного наследия нашей страны. Основанная на моноэтничности государственная политика Армении служила лишь для создания армянского следа на оккупированных территориях. Армения, сформировавшая общество, характеризующееся нетерпимостью по отношению к другим народам и религиям, стремилась полностью стереть древнее албанское, православное, мусульманское религиозное и культурное наследие, исторически существовавшее на оккупированных территориях многонационального и многоконфессионального Азербайджана. Она либо полностью разрушила образцы нашего культурно-духовного наследия, либо же, сфальсифицировав историю и происхождение этих образцов, присвоила их – арменизировала, григорианизировала.

В отличие от Армении, в Азербайджане, столице Баку и различных регионах в условиях мира и спокойствия мирно живут тысячи граждан армянского происхождения, армянская церковь и ее библиотека в центре Баку благоустроены и охраняются государством. А на оккупированных территориях Азербайджана разрушены и разграблены мечети, храмы и кладбища, исторические памятники, музеи, библиотеки, христианские храмы, принадлежащие Кавказской Албании, и русские православные церкви григорианизированы, мечети превращены в хлев и подверглись таким немыслимым оскверняющим действиям, как содержание считающихся нечистыми в исламской религии животных. Из 67 мечетей на территории Карабаха 63 сравняли с землей, а остальным трем нанесен серьезный ущерб. Армения полностью разрушила исторические азербайджанские религиозные памятники на своей территории - иреванские мечети "Шах Аббас", "Сардар", "Гаджи Новруз Али" и другие, изменили архитектурные особенности и принадлежность Голубой мечети. Не довольствуясь уничтожением мусульманских мечетей, Армения узурпировала и григорианизировала православную церковь Иоанна Предтечи в Шуше, албано-удинские храмы в других регионах, полностью разрушила Ходжавендскую православную церковь. Основная цель того, что государство-агрессор прибегало к подобным актам вандализма, состояла в том, чтобы с химерой о создании "великой Армении" уничтожить на землях, где мы жили тысячелетиями, как наше историческое прошлое, так и нашу духовную память.

Армянский режим, продолжающий свою агрессивную политику в течение многих лет, полностью игнорировал нормы международного права и международного гуманитарного права, совершал пожары на оккупированных территориях, экологические преступления посредством фосфорных бомб, ядовитых веществ и мин. Сегодня зверства, совершенные ими при выходе с территорий Азербайджана, такие реальные факты, как разграбление материально-духовных ценностей, кража произведений искусства, поджоги лесов и гражданских объектов, широко освещаются мировыми медиа.

Действия Армении, направленные на уничтожение и фальсификацию религиозного и культурного наследия многонационального и многоконфессионального Азербайджана, наряду с открытым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, являются также агрессией против общечеловеческой культуры и наследия общемирового значения.

Правительство Азербайджана, приверженное мультикультуральным традициям, оценивает политику защиты культурно-духовных ценностей как приоритетное направление и внесло незаменимый вклад в восстановление исторических памятников, мечетей и церквей не только внутри страны, но и в различных регионах мира, в том числе в Ватикане, во Франции, в Болгарии, Сербии. Азербайджан, признанный одним из мировых центров мультикультурализма, принимал ряд авторитетных международных мероприятий, пропагандирующих межцивилизационный и межрелигиозный диалог, в том числе II Бакинский саммит религиозных лидеров мира в ноябре 2019 года. Папа Римский Франциск, совершивший в октябре 2016 года визит в Азербайджан, высоко оценил сотрудничество и диалог между различными культурами и религиозными конфессиями в нашей стране.

В настоящее время Армения ведет против нашей страны лживую пропаганду на религиозную тему, утверждает, что Азербайджан якобы предпринимает шаги, направленные на разрушение религиозно-культурных памятников на наших освобожденных территориях, пытается свалить на нашу страну свои провокационные действия. При столь большом количестве реальных фактов постоянные лицемерные выступления Армении, распространяемые ею фейковые новости, лживая информация, которой они пытаются показать себя несчастными и обездоленными, вызывают справедливое негодование у граждан Азербайджана, представителей всех религиозных конфессий, живущих в толерантной, мультикультуральной стране.

Глава азербайджанского государства в своих обращениях и выступлениях неоднократно заявлял, что все религиозные и культурные памятники, места поклонения на освобожденных от оккупации землях, как и на других территориях Азербайджана, будут восстановлены, будет проявлено уважение к религиозным верованиям каждого человека, обеспечено сосуществование в условиях мира. Будучи руководителями православной христианской, католической, горско-еврейской, албано-удинской общин, общины европейских евреев-ашкенази и других религиозных общин, на протяжении истории живущих в благополучии в Азербайджане и свободно отправляющих свои религиозные обряды, мы поддерживаем эту миролюбивую политику Азербайджана, благословляем всю грандиозную созидательную работу, которая будет проделана для восстановления нашей истории и культуры.

Мы, руководители религиозных конфессий в Азербайджане, обращаясь к главам зарубежных государств и правительств, руководителям международных организаций, религиозным лидерам и мировой общественности, призываем их оказать поддержку в установлении мира, спокойствия и сосуществования в нашей стране и регионе!

Шейх уль-ислам Аллахшукюр ПАШАЗАДЕ

председатель Управления мусульман Кавказа

АЛЕКСАНДР

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский

Милих ЕВДАЕВ

руководитель общины горских евреев Азербайджана

Александр ШАРОВСКИЙ

руководитель общины европейских евреев в Баку

Шнеор СЕГАЛ

главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана

Роберт МОБИЛИ

руководитель албано-удинской общины".