Руководители религиозных конфессий Азербайджана приняли обращение в поддержку кандидатуры президента Ильхама Алиева - ДОПОЛНЕНО

© Report/ Elchin Murad

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Руководители религиозных конфессий Азербайджана приняли обращение в связи с президентскими выборами.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Мы независимо от национальной принадлежности, верующие Азербайджана – мусульмане, православные, католики, евреи, албане-удины и представители других религиозных общин собрались вместе из-за важного события в общественно-политический жизни страны – президентских выборов и считаем своим гражданским долгом объявить ниже следующее. Мы, азербайджанские верующие, живущие в уникальных условиях дружбы, межрелигиозного и межконфессионального диалога, пользуясь вниманием и заботой государства, желаем продолжения религиозно-духовного возрождения страны, в которой мечети, церкви, синагоги и другие духовные места ремонтируются и восстанавливаются за финансовый и духовный счет государства. Мы верующие, всегда с благодарностью молимся, что в судьбе нашей Родины был мудрый, ценящий нравственные ценности, вызывающий нашу гордость в религиозно-духовной жизни так же, как и в других сферах глава государства. Самая большая оценка Ильхаму Алиеву – это любовь и доверие азербайджанского народа.

Президентские выборы 11 апреля в Азербайджанской Республике, безусловно, будут не только важным событие в политической жизни народа, но и значимым, судьбоносным моментом для каждого верующего. Мы призываем всех верующих в Азербайджане продолжать путь высшей нравственности – поддержать кандидата партии Ени Азербайджан Ильхама Алиева.

***

В Управлении мусульман Кавказа состоялось расширенное собрание верующих в связи с президентскими выборами, запланированными на 11 апреля.

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета казиев УМК, руководители религиозных общин и деятели религии.

В завершении мероприятия будет принято заявление в связи с выборами.