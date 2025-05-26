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Руфат Гамзаев: Социальные медиаплатформы способствуют быстрому распространению исламофобского контента

Руфат Гамзаев: Социальные медиаплатформы способствуют быстрому распространению исламофобского контента Социальные медиаплатформы способствуют быстрому распространению исламофобского контента.
Религия
26 мая 2025 г. 17:11
Руфат Гамзаев: Социальные медиаплатформы способствуют быстрому распространению исламофобского контента

Социальные медиаплатформы способствуют быстрому распространению исламофобского контента.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор AnewZ TV Руфат Гамзаев на панельной дискуссии на международной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

Он отметил, что рекомендательные алгоритмы часто предлагают пользователям похожий контент: "Социальные медиаплатформы способствуют быстрому распространению исламофобского контента. Такие платформы, как Facebook и YouTube, неоднократно подвергались за это критике".

Гамзаев считает, что решение этих сложных проблем требует комплексного подхода: "Повышение образования и медиаграмотности может играть значительную роль в этих вопросах. Необходимо вооружить пользователей навыками критического анализа. Это поможет им отличать достоверную информацию от дезинформации, обеспечивая большую устойчивость к предвзятости".

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Версия на английском языке Rufat Hamzayev: Social media accelerates rapid spread of Islamophobic content
Версия на азербайджанском языке Rüfət Həmzəyev: Sosial media platformaları islamofobiya məzmunun sürətlə yayılmasına təkan verir

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