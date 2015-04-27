​Ришар Праскье: Азербайджан можно ставить в пример всем демократическим европейским странам

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан можно ставить в пример всем демократическим европейским государствам".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший руководитель Совета еврейских институтов Франции (CRIF) Ришар Праскье на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа Хаджи Аллахшукюром Пашазаде.

По его словам, после обретения независимости, за короткое время, Азербайджан достиг больших результатов: "Азербайджан - демократическое государство. В этой стране нет разделения на религии. Доказательством этому служит участие на сегодняшней встрече представителей всех религий. Это говорит о том, что Азербайджан является демократичным и толерантным государством. Поэтому, Азербайджан можно ставить в пример всем демократическим европейским странам".