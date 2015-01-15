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    ​В Москву 25 января доставят частицу волоса пророка Мухаммеда

    Реликвия будет выставлена в фойе концертного зала Крокус Сити Холл

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Москву из Дагестана 25 января доставят частицу волоса пророка Мухаммеда, реликвия будет выставлена в фойе концертного зала "Крокус Сити Холл" на праздничном вечере "Маулид ан-Наби", билеты на мероприятие уже распроданы.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Москвы.

    "Реликвия будет доставлена в специальной капсуле, в которой хранится постоянно. Дополнительно в целях сохранности она будет помещена в контейнер из прозрачного стекла. Святыню можно будет рассмотреть через специально установленное увеличительное стекло", — говорится в сообщении.

    В ДУМ отметили, что реликвия будет выставлена скорее как музейный экспонат.

    Зал "Крокус Сити Холл" вмещает до 6 тыс. человек.

    Праздник Маулид ан-Наби — день рождения пророка Мухаммеда. Согласно традиции, праздник приходится на 12-й день третьего месяца лунного календаря Раби уль-Авваль.

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