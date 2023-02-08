Религиозным образованиям в Азербайджане будет оказана финансовая помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики поручено выделить Управлению мусульман Кавказа 1 млн манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви - 350 тыс. манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 350 тыс. манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике - 350 тыс. манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики - 350 тыс. манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин – 350 тыс. манатов.