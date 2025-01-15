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Религиозные организации в Азербайджане получат финансовую помощь

Религиозные организации в Азербайджане получат финансовую помощь В Азербайджане выделена финансовая помощь религиозным организациям.
Религия
15 января 2025 г. 13:13
Религиозные организации в Азербайджане получат финансовую помощь

Действующим в Азербайджане религиозным организациям выделяется финансовая помощь.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В распоряжении отмечается, что финансовая помощь оказывается в целях поддержки деятельности существующих в стране религиозных конфессий, а также дальнейшего развития межрелигиозной солидарности, построения работы по религиозному просвещению в соответствии с современными требованиями и усиления деятельности в сфере пропаганды прогрессивных духовно-нравственных ценностей.

Согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным организациям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделяется 3 млн манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви - 350 тыс. манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку - 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 350 тыс. манатов, Бакинской религиозной общине евреев-сефардов - 350 тыс. манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике - 350 тыс. манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики - 350 тыс. манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин - 350 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить выделение средств.

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