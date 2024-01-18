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Религиозные конфессии Азербайджана призвали избирателей голосовать за Ильхама Алиева

Религиозные конфессии Азербайджана призвали избирателей голосовать за Ильхама Алиева Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили обращение в связи с предстоящими 7 февраля президентскими выборами.
Религия
18 января 2024 г. 12:55
Религиозные конфессии Азербайджана призвали избирателей голосовать за Ильхама Алиева

Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили обращение в связи с предстоящими 7 февраля президентскими выборами.

Как сообщает Report, в своем обращении представители мусульманской, христианской и иудейской религиозных общин Азербайджана призвали избирателей проголосовать за действующего главу государства Ильхама Алиева.

"Азербайджан находится на пороге важного политического события. Азербайджанский народ готовится к внеочередным президентским выборам, которые пройдут 7 февраля 2024 года на фоне новых политических реалий. Эти выборы имеют особое значение, историческую ценность как первые в истории нашей независимости, которые пройдут на всей территории Азербайджанской Республики.

Призываем каждого из вас принять активное участие во внеочередных президентских выборах, имеющих важное значение для Азербайджана и нашего народа, сделать правильный выбор во имя нашего будущего, проголосовать за самого достойного кандидата – Ильхама Алиева", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı dini konfessiyalar seçiciləri İlham Əliyevə səs verməyə çağırıblar

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