Религиозные конфессии Азербайджана призвали избирателей голосовать за Ильхама Алиева

Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили обращение в связи с предстоящими 7 февраля президентскими выборами.

Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили обращение в связи с предстоящими 7 февраля президентскими выборами.

Как сообщает Report, в своем обращении представители мусульманской, христианской и иудейской религиозных общин Азербайджана призвали избирателей проголосовать за действующего главу государства Ильхама Алиева.

"Азербайджан находится на пороге важного политического события. Азербайджанский народ готовится к внеочередным президентским выборам, которые пройдут 7 февраля 2024 года на фоне новых политических реалий. Эти выборы имеют особое значение, историческую ценность как первые в истории нашей независимости, которые пройдут на всей территории Азербайджанской Республики.

Призываем каждого из вас принять активное участие во внеочередных президентских выборах, имеющих важное значение для Азербайджана и нашего народа, сделать правильный выбор во имя нашего будущего, проголосовать за самого достойного кандидата – Ильхама Алиева", - говорится в обращении.