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Религиозные конфессии Азербайджана осудили решение Госдепа США

Религиозные конфессии Азербайджана осудили решение Госдепа США Руководители религиозных конфессий Азербайджана осудили решение Госдепартамента США о включении Азербайджана в т.н. "специальный наблюдательный список" по свободе религии.
Религия
12 января 2024 г. 13:55
Религиозные конфессии Азербайджана осудили решение Госдепа США

Руководители религиозных конфессий Азербайджана осудили решение Госдепартамента США о включении Азербайджана в т.н. "специальный наблюдательный список" по свободе религии.

Как сообщает Report, члены Консультативного совета лидеров конфессий приняли совместное заявление, в котором выразили решительный протест деструктивному решению Госдепа, основанному на докладе Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

"Считаем подобный подход однозначно субъективным и предвзятым. Цель заявления - изложить объективную позицию с учетом реалий Азербайджана. В то время, когда мы ожидаем гуманитарной и моральной поддержки международного сообщества в вопросах, касающихся восстановления освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, процесса возвращения вынужденных переселенцев на свои земли, нам приходится сталкиваться с подобными предвзятыми отчетами, основанными на ложных и клеветнических заявлениях реваншистских армянских кругов" - говорится в тексте заявления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı dini konfessiyalar ABŞ-nin Azərbaycanla bağlı hesabatını pisləyib

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