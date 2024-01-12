Религиозные конфессии Азербайджана осудили решение Госдепа США

Руководители религиозных конфессий Азербайджана осудили решение Госдепартамента США о включении Азербайджана в т.н. "специальный наблюдательный список" по свободе религии.

Руководители религиозных конфессий Азербайджана осудили решение Госдепартамента США о включении Азербайджана в т.н. "специальный наблюдательный список" по свободе религии.

Как сообщает Report, члены Консультативного совета лидеров конфессий приняли совместное заявление, в котором выразили решительный протест деструктивному решению Госдепа, основанному на докладе Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

"Считаем подобный подход однозначно субъективным и предвзятым. Цель заявления - изложить объективную позицию с учетом реалий Азербайджана. В то время, когда мы ожидаем гуманитарной и моральной поддержки международного сообщества в вопросах, касающихся восстановления освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, процесса возвращения вынужденных переселенцев на свои земли, нам приходится сталкиваться с подобными предвзятыми отчетами, основанными на ложных и клеветнических заявлениях реваншистских армянских кругов" - говорится в тексте заявления.