Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Религиозные деятели Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с геноцидом 31 марта.

Как сообщает Report, обращение направлено религиозным лидерам мира, в парламенты и международные организации по случаю геноцида 31 марта председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Хаджи Аллахшукюром Пашазаде, архиепископом Баку и Азербайджана Александром, руководителем общины горских евреев в Азербайджане Мелихом Евдаевым и председателем общины европейских евреев в Азербайджане Геннадием Зельмановичем.

В сообщении говорится, что факты геноцида по национальной, расовой, религиозной принадлежности в мировой истории остаются в памяти человечества в качестве "черных пятен" и считаются одним из великих грехов против человечества: "Одним из таких народов, переживших геноцид, является азербайджанский народ. Постоянный характер этих преступлений беспокоит азербайджанское общество, в том числе религиозную общину. На протяжении более 200 лет армянские националисты проводят политику этнической чистки и оккупационную политику. Основной целью этой политики является изгнание азербайджанцев с исконных территорий и создание на оккупированных землях выдуманной армянскими историками и идеологами "Великой Армении".