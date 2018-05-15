Религиозные деятели Азербайджана начали получать материальную помощь

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Действующие в азербайджанских мечетях религиозные деятели начали получать материальную помощь.
Как сообщает Report, назначенным Управлением мусульман Кавказа и работающим в мечетях имамам, заместителям имамов (наибы) и мутавалли розданы банковские карты.
По информации, выделенная финансовая помощь перечислена на их банковские счета.
Отметим, что в Азербайджане имамы будут получать ежемесячную материальную помощь в размере более 400 манатов, наибы - свыше 300 манатов, а мутавалли - 220-250 манатов. Материальная помощь в целом охватит более 1 000 религиозных деятелей.
Напомним, что с учетом того, что выделенные по 2018 году средства предусмотрены на 10 месяцев, контракт с религиозными деятелями также заключен на этот срок и завершится в декабре. В будущем срок контракта может быть продлен.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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