Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что нынешняя атмосфера культурного разнообразия и высокой толерантности в Азербайджане, которая служит примером для всего мира, является результатом того, что представители отдельных народов и конфессий веками мирно сосуществовали здесь в условиях взаимного уважения и спокойствия.

Отмечается, что в целях обеспечения поддержки деятельности существующих в стране религиозных конфессий, для оказания финансовой поддержки религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики резервного фонда президента Управлению мусульман Кавказа выделено 2 млн манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской православной церкви - 350 тысяч манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку - 350 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 150 тысяч манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике - 150 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики - 150 тысяч манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей, находящемуся в ведении Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики, - 100 тысяч манатов для оказания материальной поддержки другим не исламским религиозным общинам.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.