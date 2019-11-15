Сафонов: Религиозные лидеры высоко оценили гармоничные межрелигиозные отношения в Азербайджане

Очень важно, что руководство Азербайджана уделяет много внимания проведению мероприятий в области межрелигиозных отношений. Об этом российскому бюро Report заявил исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям, священник Димитрий Сафонов, комментируя проведение в Азербайджане II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

Говоря об участии на саммите предстоятеля Русской православной церкви, отец Димитрий отметил, что Святейший Патриарх Кирилл имеет огромный опыт миротворческой и межрелигиозной деятельности: "Его Святейшество с большим уважением и дружбой относится к досточтимому Шейху-ль-Исламу, поэтому он посчитал правильным лично принять участие в Саммите в качестве почетного гостя, чтобы лично поздравить Шейха с юбилеем и вручить ему высокую церковную награду".

"В ходе визита в Азербайджан Святейший Патриарх Кирилл принял участие в открытии II саммита религиозных лидеров, прочитав доклад о современных вызовах религии. Также он встретился с Президентом Азербайджана И. Алиевым и его супругой, первым вице-президентом М. Алиевой, посетил прием от имени главы государства. Также он совершил чин малого освящения отреставрированного кафедрального собора святых Жен-Мироносиц, посетил находящийся на реконструкции собор Рождества Пресвятой Богородицы, совершил молебен на месте мученической кончины св. апостола Варфоломея близ Девичьей башни. Встречи и общение с православным духовенством и верующими Азербайджана заняли особое место в программе Патриаршего визита", - сказал исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России.

Д. Сафонов также затронул тему толерантности Азербайджана к другим религиям: "Мне известно, что многие зарубежные религиозные лидеры, посетившие Азербайджан, давали очень высокую оценку уровню гармоничных межрелигиозных и межнациональных отношений в вашей стране. Я не раз был в Баку и могу засвидетельствовать, что атмосфера дружбы и добрососедства, благоприятный социальный климат, имеющий место в современном Азербайджане, оказывает позитивное влияние на людей. Мы видим, что общины традиционных религий пользуются поддержкой со стороны государства, со стороны мусульманского большинства населения".

"То внимание, которое руководство страны, лично Президент Азербайджана и шейх-уль-ислам уделяют проведению различных мероприятий в области межрелигиозных отношений, является крайне важным. Межрелигиозный диалог вносит большой вклад в социальные процессы и формирование общественных настроений, благодаря которым установки солидарности, взаимного понимания и уважения по отношению к представителям других религий и этносов становятся не просто некими идеалами, к которым надо стремится, а естественными для общества", - заключил секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям Димитрий Сафонов.