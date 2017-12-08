Религиозная община мечети Джоджуг Марджанлы получила госрегистрацию

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Прошедшей регистрацию в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Азербайджана религиозной общине Джоджуг Марджанлы было представлено свидетельство.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Комитета.

Председатель государственного комитета Мубариз Гурбанлы, говоря о мерах, осуществляемых на государственном уровне по восстановлению села Джоджуг Марджанлы, отметил, что строительство в селе в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева аналога Шушинской мечети имеет большое значение с общественной, политической, моральной и идеологической точек зрения.

В ходе беседы было особо отмечено, что строительство мечети Джоджуг Марджанлы, в то же время объявление 2017 года в стране "Годом Исламской Солидарности" стало ценным вкладом.

Председатель религиозной общины мечети Джоджуг Марджанлы Эльман Пириев сообщил, что в молитвенном доме, являющемся аналогом исторической Шушинской мечети, считающейся одним из уникальных шедевров Азербайджанской и Восточной архитектуры, имеются все условия для верующих. Председатель общины еще раз от имени всех жителей Джоджуг Марджанлы поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и заботу о религиозной сфере.

По итогам, председателю религиозной общины мечети Джоджуг Марджанлы были подарены изданные Государственным комитетом религиозные просветительские книги.