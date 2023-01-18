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Раввин: Машины с гуманитарным грузом могут беспрепятственно проезжать по дороге Ханкенди-Лачын

Раввин: Машины с гуманитарным грузом могут беспрепятственно проезжать по дороге Ханкенди-Лачын Азербайджанские евреи против разграбления богатств родины.
Религия
18 января 2023 г. 16:02
Раввин: Машины с гуманитарным грузом могут беспрепятственно проезжать по дороге Ханкенди-Лачын

"Как граждане Азербайджана, мы, евреи, выступаем против разграбления богатств нашей родины".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал председатель азербайджано-грузинской общины Сефардских евреев, директор Бакинской еврейской школы, раввин Замир Исаев.

Он побывал на месте проведения акции азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын.

"Моя цель приезда сюда - поддержать наших экоактивистов. Азербайджанские евреи всегда рядом с Азербайджаном. Мы выступаем против разграбления богатств нашей родины. По этой дороге, где мы сейчас стоим, свободно и беспрепятственно проезжают машины с гуманитарным грузом", - сказал раввин.

Исаев не сомневается, что экоактивисты добьются своей цели: "Потому что это земля Азербайджана, и ресурсы принадлежат Азербайджану. Никто не может незаконно их эксплуатировать и вывозить из страны. Это мирная акция. Только за сегодня здесь проехало более 10 машин с армянами".

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Версия на английском языке Rabbi: Khankandi-Lachin road is open, humanitarian vehicles can move freely
Версия на азербайджанском языке Ravvin: "Xankəndi-Laçın yolu açıqdır, humanitar məqsədli avtomobillər sərbəst keçir"

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