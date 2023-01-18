Раввин: Машины с гуманитарным грузом могут беспрепятственно проезжать по дороге Ханкенди-Лачын

Азербайджанские евреи против разграбления богатств родины.

"Как граждане Азербайджана, мы, евреи, выступаем против разграбления богатств нашей родины".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал председатель азербайджано-грузинской общины Сефардских евреев, директор Бакинской еврейской школы, раввин Замир Исаев.

Он побывал на месте проведения акции азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын.

"Моя цель приезда сюда - поддержать наших экоактивистов. Азербайджанские евреи всегда рядом с Азербайджаном. Мы выступаем против разграбления богатств нашей родины. По этой дороге, где мы сейчас стоим, свободно и беспрепятственно проезжают машины с гуманитарным грузом", - сказал раввин.

Исаев не сомневается, что экоактивисты добьются своей цели: "Потому что это земля Азербайджана, и ресурсы принадлежат Азербайджану. Никто не может незаконно их эксплуатировать и вывозить из страны. Это мирная акция. Только за сегодня здесь проехало более 10 машин с армянами".