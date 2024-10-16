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Раван Гасанов: Сегодня люди ищут ответы на вопросы касательно религии не в книгах, а в Интернете

Раван Гасанов: Сегодня люди ищут ответы на вопросы касательно религии не в книгах, а в Интернете В современную эпоху люди ищут ответы на вопросы касательно религии не в книгах, а в интернет-ресурсах.
Религия
16 октября 2024 г. 12:49
Раван Гасанов: Сегодня люди ищут ответы на вопросы касательно религии не в книгах, а в Интернете

В современную эпоху люди ищут ответы на вопросы касательно религии не в книгах, а в интернет-ресурсах.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на республиканской научно-практической конференции на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".

По его словам, в нынешний век технического прогресса общество стремится к цифровизации. "Люди ищут ответы на свои вопросы не в книгах, а в различных интернет-ресурсах. Это в свою очередь создает угрозу информационной безопасности", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rəvan Həsənov: İnsanlar dini kitablara deyil, internet resurslarına üz tuturlar

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