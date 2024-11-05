Раван Гасанов: Межрелигиозный диалог очень важен для решения экологических кризисов

80% населения мира имеют религиозные убеждения, поэтому платформа межрелигиозного диалога имеет серьезное значение.

80% населения мира имеют религиозные убеждения, поэтому платформа межрелигиозного диалога имеет серьезное значение.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на пленарном заседании "Мировые религии за зеленую планету", организованном в рамках Глобального саммита религиозных лидеров мира в Баку.

Он отметил, что несмотря на различия в вероисповеданиях, всех людей объединяет общая ответственность за сохранение планеты и содействие развитию человечества.

По мнению Р.Гасанова, межрелигиозный диалог очень важен для решения экологических кризисов.

"Некоторые полагают, что защита окружающей среды не является, по сути, вопросом веры. Однако я убежден, что межрелигиозный диалог крайне важен, поскольку экологические кризисы затрагивают национальные, экономические и культурные границы, оказывая влияние на все общества. Наша планета - это общее достояние всего человечества", - сказал он.