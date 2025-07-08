Раван Гасанов: Исламофобия - опасная тенденция, ведущая к дискриминации мусульман

Исламофобия остается серьезной угрозой, способствующей дискриминации мусульман на законодательном, медийном и общественном уровне.

Исламофобия остается серьезной угрозой, способствующей дискриминации мусульман на законодательном, медийном и общественном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на международной конференции в Каире, организованной Лигой арабских государств и ИСЕСКО.

Он подчеркнул, что исламофобия противоречит основополагающим принципам демократии - равенству, свободе вероисповедания и справедливости. Гасанов заявил, что борьба с этим явлением это не только вопрос защиты мусульман, но и важная часть защиты прав человека и демократических ценностей в целом.

Основной целью конференции стало продвижение межрелигиозного и межкультурного диалога, укрепление мира, взаимного уважения и безопасности. Участники обсудили причины распространения исламофобии, ее влияние на общества и международную безопасность.

Назрин Аббас