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Раван Гасанов: Исламофобия - опасная тенденция, ведущая к дискриминации мусульман

Раван Гасанов: Исламофобия - опасная тенденция, ведущая к дискриминации мусульман Исламофобия остается серьезной угрозой, способствующей дискриминации мусульман на законодательном, медийном и общественном уровне.
Религия
8 июля 2025 г. 17:57
Раван Гасанов: Исламофобия - опасная тенденция, ведущая к дискриминации мусульман

Исламофобия остается серьезной угрозой, способствующей дискриминации мусульман на законодательном, медийном и общественном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на международной конференции в Каире, организованной Лигой арабских государств и ИСЕСКО.

Он подчеркнул, что исламофобия противоречит основополагающим принципам демократии - равенству, свободе вероисповедания и справедливости. Гасанов заявил, что борьба с этим явлением это не только вопрос защиты мусульман, но и важная часть защиты прав человека и демократических ценностей в целом.

Основной целью конференции стало продвижение межрелигиозного и межкультурного диалога, укрепление мира, взаимного уважения и безопасности. Участники обсудили причины распространения исламофобии, ее влияние на общества и международную безопасность.

Назрин Аббас

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəvan Həsənov: İslamofobiya müsəlmanlara qarşı diskriminasiyaya yol açan təhlükəli tendensiyadır

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