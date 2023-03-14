Раван Гасанов: Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии

Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии.

Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал на брифинге, приуроченном к международной конференции "Исламофобия как особая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

По его словам, в конференции примут участие ученые из 31 страны мира, эксперты международных организаций, религиозные деятели и представители неправительственных организаций: "Будут обсуждены подходы к борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых европейских странах, исламофобия в мировых СМИ. Азербайджан примет это мероприятие, которое имеет особое значение. Потому что увеличение случаев проявления исламофобии в мире беспокоит и Азербайджан. Мы надеемся, что конференция будет проводиться на регулярной основе".