Раван Гасанов: Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии

Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии.
Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал на брифинге, приуроченном к международной конференции "Исламофобия как особая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".
По его словам, в конференции примут участие ученые из 31 страны мира, эксперты международных организаций, религиозные деятели и представители неправительственных организаций: "Будут обсуждены подходы к борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых европейских странах, исламофобия в мировых СМИ. Азербайджан примет это мероприятие, которое имеет особое значение. Потому что увеличение случаев проявления исламофобии в мире беспокоит и Азербайджан. Мы надеемся, что конференция будет проводиться на регулярной основе".