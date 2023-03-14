О нас

Раван Гасанов: Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии

Раван Гасанов: Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии.
Религия
14 марта 2023 г. 10:53
Раван Гасанов: Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии

Азербайджан обеспокоен ростом случаев проявления исламофобии.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал на брифинге, приуроченном к международной конференции "Исламофобия как особая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

По его словам, в конференции примут участие ученые из 31 страны мира, эксперты международных организаций, религиозные деятели и представители неправительственных организаций: "Будут обсуждены подходы к борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых европейских странах, исламофобия в мировых СМИ. Азербайджан примет это мероприятие, которое имеет особое значение. Потому что увеличение случаев проявления исламофобии в мире беспокоит и Азербайджан. Мы надеемся, что конференция будет проводиться на регулярной основе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ravan Hasanov: Azerbaijan concerned about rise in cases of Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Rəvan Həsənov: "İslamofobiya hallarının artması Azərbaycanı da narahat edir"

Другие новости из категории

Фарид Шафиев: Одной из причин предвзятости к Азербайджану является исламофобия
Фарид Шафиев: Одной из причин предвзятости к Азербайджану является исламофобия
14 марта 2023 г. 10:55
Мубариз Гурбанлы обсудил с членами общины мечети Мешеди Дадаш назначение нового имама
Мубариз Гурбанлы обсудил с членами общины мечети "Мешеди Дадаш" назначение нового имама
13 марта 2023 г. 17:57
Ильхам Алиев: Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей - наше большое историческое достижение
Ильхам Алиев: Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей - наше большое историческое достижение
13 марта 2023 г. 13:03
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Названа дата начала месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата начала месяца Рамазан в Азербайджане
3 марта 2023 г. 11:48
Глава УМК встретился в США с представителями Университета Бригама Янга
ФотоГлава УМК встретился в США с представителями Университета Бригама Янга
3 марта 2023 г. 07:13
Гаджи Шахин Гасанли похоронен
ФотоГаджи Шахин Гасанли похоронен
2 марта 2023 г. 16:01
Гаджи Шахин Гасанли будет похоронен на кладбище Гурд гапысы в Баку
ФотоГаджи Шахин Гасанли будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку
2 марта 2023 г. 10:18
Скончался теолог гаджи Шахин Гасанли
Скончался теолог гаджи Шахин Гасанли
2 марта 2023 г. 08:16
Аллахшукюр Пашазаде встретился с вице-губернатором штата Юта
Аллахшукюр Пашазаде встретился с вице-губернатором штата Юта
2 марта 2023 г. 05:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi