Рашад Меджид: Основная задача азербайджанских медиа - борьба с невежеством

Рашад Меджид: Основная задача азербайджанских медиа - борьба с невежеством

Основной целью азербайджанской прессы на протяжении многих лет была борьба с невежеством и суевериями.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид на церемонии открытия конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" в Шамахы.

Он отметил, что эта миссия журналистов продолжается и сейчас.

Отметим, что Global Media Group выступает в качестве медиа-партнера конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".