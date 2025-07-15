Рашад Меджид: Основная задача азербайджанских медиа - борьба с невежеством

Основной целью азербайджанской прессы на протяжении многих лет была борьба с невежеством и суевериями.
Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид на церемонии открытия конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" в Шамахы.
Он отметил, что эта миссия журналистов продолжается и сейчас.
Отметим, что Global Media Group выступает в качестве медиа-партнера конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".