Рамин Мамедов: Выпускницы Азербайджанского института теологии внесли важный вклад в религиозное образование

Выпускницы Азербайджанского института теологии сыграли важную роль в развитии религиозного образования в стране.

Выпускницы Азербайджанского института теологии сыграли важную роль в развитии религиозного образования в стране.

Как передает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов на 35-й международной конференции Высшего совета Египта по исламским вопросам.

На конференции, посвященной роли женщин в просвещении, он подчеркнул значимость участия женщин в общественной и политической жизни Азербайджана, отметив многогранную деятельность первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Также Мамедов упомянул Аиду Имангулиеву — выдающегося ученого-арабиста, которая получила широкое признание как в Азербайджане, так и за его пределами.

Рамин Мамедов проинформировал участников об актах вандализма, которым подверглись культурные и религиозные памятники Азербайджана в период армянской оккупации.

Председатель комитета подчеркнул, что Азербайджану удалось создать модель мультикультурализма и толерантности, обеспечивающую мирное сосуществование всех общин, независимо от их религиозной и этнической принадлежности.