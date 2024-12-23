Рамин Мамедов: Сложные процессы в мире и в регионе требуют большей бдительности

10:41

Сложные процессы, протекающие в мире и в нашем регионе, требуют от нас большей бдительности и чуткости.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

Он отметил, что начался новый исторический этап: "К сожалению, мы должны отметить, что в этот сложный исторический период религиозный фактор иногда целенаправленно используется для раскола обществ. Попытки использования понятия веры как инструмента политических технологий, влияющего на общественное сознание, искажают социальное и культурное значение религии, ставят под сомнение ее объединяющую функцию".

Глава Госкомитета считает, что важно не допустить того, чтобы наша страна стала площадкой для угроз, создаваемых такими ложными представлениями. "В связи с этим крайне необходимо развитие коммуникации религиозных деятелей с государственными учреждениями", - добавил он.