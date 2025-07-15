Рамин Мамедов: Сегодня через соцсети в адрес Азербайджана поступают идеологические угрозы на религиозной почве

16:37

Сегодня в адрес Азербайджана поступают идеологические угрозы на религиозной почве различными способами, особенно посредством социальных сетей.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на церемонии открытия конференции на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

По его словам, ложная информация, призывы, искажающие суть религии, и манипулятивный контент, направленный на общественное сознание, распространяются целенаправленно:

"Цель - не только сформировать негативного отношение к Азербайджану и религии, но и настроить людей друг против друга. Радикальные религиозные течения и деятельность некоторых зарубежных религиозных центров создают серьезные вызовы для национальной безопасности. Стремительное развитие технологий, особенно внедрение искусственного интеллекта в производство и распространение информации, несет с собой как новые возможности, так и новые риски".

Мамедов добавил, что деятельность СМИ, направленная на защиту общественных и государственных интересов, вносит значительный вклад в обеспечение религиозной гармонии, солидарности и консенсуса в обществе.

Отметим, что Global Media Group выступает в качестве медиа-партнера конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".